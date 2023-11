Champions League

Manchester United hadde en nær-fotballdøden-opplevelse på Old Trafford da Scott McTominay lukket øynene og svingte skuddfoten inne i straffefeltet. Støvelen traff heldigvis ikke FC...Etter den overraskende seieren på Old Trafford tok Galatasaray-spillerne imot Bayern München, stinne av selvtillit. Problemet var bare at Bayern München ikke aktet å...Sir Bobby Charlton er død, 86 år gammel.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.