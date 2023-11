Céline Dion viste seg offentlig for første gang på lenge

Dion kjemper mot nervesykdommen "Stiff person syndrome", og har hatt en lang pause fra offentligheten.Céline Dion (55) har hatt en lang pause fra rampelyset etter at det ble kjent at hun kjemper mot den sjeldne nervesykdommen «Stiff person syndrome».I høst uttalte verdensstjernens søster, Claudette Dion, at familien har slått ring om Céline og barna.

– Jeg tror ærlig talt at hun trenger hvile mest av alt. Hun prøver alltid å være størst og sterkest, uttalte søsteren til den franskspråklige tabloidavisenSangerinnen besøkte garderoben til laget Montreal Canadiens under kampen mot det lokale laget Golden Knights.– Fra det flotte besøket under kampen i Vegas i går. Tusen takk til Céline Dion for din sjenerøsitet.

– Jeg har måttet håndtere helseproblemer over lengre tid, og det har vært veldig vanskelig for meg, uttalte «Titanic»-sangeren i desember i fjor.Dion har solgt over 250 millioner plater på verdensbasis. Mest kjent er hun for «My Heart Will Go On», som ledsaget «Titanic»-filmen fra 1997.

