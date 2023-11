Celebral gigantisme: - Svært uvanlig

Tilstanden fører blant til at kroppen vokser unormalt fort både i fosterlivet og i barneåra.. Jenta hadde ikke blitt fulgt opp av helsepersonell siden fødselen, opplyser legene.. Ble operertVidere undersøkelser viste at jenta har cerebral gigantisme-typen macrodystrophia lipomatosa (MDL).. - Dette er en svært uvanlig type medfødt gigantisme. Kirurgi blir som regel utført på grunn av kosmetiske årsaker, forklarer legene i tidsskriftet..

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DAGSAVISEN: Oslo World: Sanger for svært harde tiderOslo World åpner i en verden i krise. Festivalens første kveld ble sterk på mange måter.

Kilde: Dagsavisen | Les mer ⮕

SPORTEN_COM: Tar sjansen på Jesé Rodríguez som startet i Real Madrid, var en flopp i Stoke og fikk sparken av PSG etter en svært offentlig skandaleJesé Rodríguez har vært involvert i en rekke kontroverser i løpet av karrieren, uten de og en litt mer seriøs holdning til trening og sporten han driver med kunne venstrevingen vært en av de store.

Kilde: Sporten_com | Les mer ⮕

VGNETT: Stor aksjon i natt: Inn med mat, vann og pleddNorsk Folkehjelp og Røde Kors rykket ut på et svært sjeldent oppdrag i natt: Søk og redning langs E18 ved svenskegrensen.

Kilde: vgnett | Les mer ⮕

DAGBLADET: Svein Holden: Riksadvokaten bør henlegge siktelsen mot Tom Hagen snartSiste nytt fra Dagbladet: Tom Hagens forsvarer Svein Holden sier det er svært krevende for hans klient at Anne-Elisabeth Hagens forsvinning fortsatt ikke er oppklart av politie...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Amnesty International: - Bevis på Israels ulovlige bruk av hvitt fosforFosfor kan være svært skadelig og det er forbudt å benytte stoffet i områder hvor det bor sivile. Amnesty krever at Israel etterforskes for krigsforbrytelser.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

SPORTEN_COM: Har signert u-landslagskeeper etter vellykket prøvespillSarpsborg 08 er svært fornøyde med å ha signert den senegalesiske u-landslagskeeperen Mamour Ndiaye. 17 åringen har gått på Oslo FC Academy i Senegal som er prosjektete til trenerprofil Tor Thodesen.

Kilde: Sporten_com | Les mer ⮕