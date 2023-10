Cathinka Tandberg kan få sin debut for Norge mot Frankrike

NY BLANT DE STORE: Cathinka Tandberg på treningsfeltet på Ullevaal sammen med Frida Maanum denne uken. Hun kan få sin debut for Norge. Foto: Marius Simensen / BildbyrånNorge skal ut i to avgjørende Nations League-kamper mot Frankrike, og med skadeforfall fra både Ada Stolsmo Hegerberg, Caroline Graham Hansen og Guro Reiten må andre tre frem.

– Det er helt sykt å tenke på, egentlig. Det er en barndomsdrøm som man har hatt hele livet, så det er veldig stort. Jeg prøver egentlig å suge inn alt man kan og ta med seg alt som motivasjon. Det er veldig stort, sier 19-åringen til TV 2.Linköping-angriperen har tre scoringer og en målgivende på sine fire siste kamper i Sverige, og hele 15 målpoeng på de 24 seriekampene til nå.

Da uttaket av Tandberg var klart begrunnet Leif Gunnar Smerud det med egenskaper som «herlig attitude i spillet» og «god i boksen». Etter å ha fulgt henne enda tettere på trening er hans inntrykk ytterlige forsterket, og at Tandberg kan få en joker-rolle for Norge er langt ifra utelukket. headtopics.com

Skal Norge fremdeles ha mulighet for OL-billett må trolig begge kampene mot Frankrike den neste uken vinnes, og det er også mye annet i potten. Blir laget sist i gruppen, blir det både nedrykk fra Nations League og lengre vei til EM-plass.

– Det er sånn i fotballen. Jeg ledet jo «Nødlandslaget». Der var plutselig alle vekke. Det var jo en gjeng som da tok den sjansen de fikk. En ser gang på gang i fotballen at noen benytter anledningen når den byr seg. Det er jeg trygg på at noen kommer til å gjøre nå også, sier Smerud. headtopics.com

