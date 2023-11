Casper Ruud ute av Paris Masters – bildene av konkurrenten slaktes

Casper Ruud hadde ingen god start på kampen mot argentinsk motstand onsdag kveld. Oslo-gutten slo imidlertid tilbake mot slutten av første sett. Motstander Francisco Cerundolo stakk likevel av med seieren 7-5.Kampen var Ruuds første i Paris Masters. Han hadde «bye» i første runde og kunne dermed møte direkte opp til 2. runde i den franske hovedstaden.

Utover i den andre omgangen fikk Cerundolo etter hvert overtaket på Ruud og en sett-seier virket vanskeligere og vanskeligere å få til for nordmannen. – Det var ikke denne utviklingen vi hadde ønsket oss, sa Eurosports kommentator Christer Francke underveis.

Andre sett endte til slutt 6-4 til argentineren. Dermed stakk han også av med seieren og Ruud er ute av den prestisjetunge turneringen. Konkurrenten røk ut – viste finger til publikum Tidligere samme dag hadde også Daniil Medvedev måtte takke for seg etter at han røk for bulgarske Grigor Dimitrov. Carlos Alcaraz gikk også tidlig ut av konkurransen. De to, tillegg til Ruud, var forventet å ta seg langt lenger i Paris Masters.

Medvedevs tap var imidlertid ikke det som skapte overskriftene etter kampslutt onsdag. Russeren viste nemlig finger til publikum på vei ut av arenaen, noe flere har bitt seg merke i, både i medier og på TikTok.

Britiske Mirror kaller handlingen for «uanstendig». Bakgrunnen for det hele skal ha vært at publikum stadig vekk buet på Medvedev underveis i kampen.“Middle finger? No. I was looking at my nail. Why would I do that to this beautiful Parisian crowd?” 😂— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 1, 2023 Nektet i etterkantPå spørsmål om hvorfor han viste finger, fortalte russeren at han «kun så på neglen sin».

