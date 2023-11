Casper Ruud forsvares etter ny fiasko: – Fryktelig høye krav

– Når en norsk tennisspiller tar seg til finale i Grand Slam og nesten har et topp 10-år i verden, da kan vi trygt oppsummere med atikke er sykemeldt. Det er bare vi som setter fryktelig høye krav - med rette - fordi han har vist at han er i stand til å nå dem, sier Krogh Sundbø til VG.

– Topptennisen er såpass jevn og tett at det skal veldig lite til i prestasjonene for at resultatene blir veldig mye svakere. Selv om settsifrer ofte kan se brutale ut, er det så få poeng som avgjør en relativt jevn kamp, mener tenniskommentatoren.

Det norske tennisesset var helt avhengig av et godt resultat i Masters 1000-turneringen i Paris for å kunne ha en mulighet til å nå ATP-sluttspillet. Der møtes de åtte beste spillerne i 2023-sesongen, hvor Ruud var med i både 2021 og 2022.2. Carlos Alcaraz - 8455 poeng (allerede kvalifisert)4. Jannik Sinner - 5410 poeng (allerede kvalifisert)Ruud fikk en marerittstart da han servet i gang kampen i Paris.

Nordmannen spilte seg til en settball på stillingen 4–5, men Cerundolo servet godt og utlignet til 5–5. Deretter fikk Cerundolo nok en gang to breakballer, før Ruud ble brutt etter en dobbeltfeil. Argentineren servet enkelt inn åpningssettet med sifrene 7–5.

Ruud kom bedre i gang i andre sett, men ble brutt først på stillingen 3–3. Deretter hadde Cerundolo god kontroll og vant kampen etter 6–4 i andre sett.

