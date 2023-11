Casper Ruud ferdig med sesongen og ser frem mot 2024

TOPPSPILLER: Casper Ruud er ferdig med sesongen og ser frem mot 2024. Her fra en kamp i Basel i slutten av oktober. Nordmannen står på 285 poeng etter en sesong der han ikke fulgte opp forventningene etter en eventyrlig sesong i 2022 med to Grand Slam-finaler. Han vant 37 og tapte 23 singlekamper denne sesongen. Dette gjorde at han spilte inn 35,8 millioner kroner i premiepenger. Han tok en turneringsseier i år, hanNovak Djokovic (Serbia) topper med 9948 poeng.

Carlos Alcaraz (Spania, 8455) og Daniil Medvedev (Russland, 7200) følger nærmest. Ruud kvalifiserte seg ikke til ATPs sesongfinale i Torino. Den spilles i tidsrommet 13.–20. november og rommer de åtte beste på verdensrankingen

:

AFTENPOSTEN: Casper Ruud: Spilte inn 35,8 millioner premiekronerCasper Ruud (24) er utenfor topp 10 på ATP-rankingen for første gang på over to år. Men det ble en slant premiepenger likevel.

