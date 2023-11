Casemiro tilbake på skadebenken

Casemiro dro på seg gult kort før pausen, mange trodde United-manageren byttet ut midtbanespilleren for å unngå at han igjen drar på seg et rødt kort, men denne gangen var situasjonen en annen.-Han var skadet. Rett før pausen fikk han en skade, og derfor var vi nødt til å ta ham ut, sier Ten Hag tilPå spørsmål om når det er forventet å se Casemiro tilbake, var svaret: – Jeg kan ikke gi svar på det nå.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SMPNO: Ut med andakt, inn med bannskapDette innlegget blir skrive den siste veka at det er morgonandakt på NRK P1.

Kilde: smpno | Les mer ⮕

BTNO: Kronprins Haakon i ny bok: Diskuterte forholdet med Mette-Marit med StoltenbergI en ny biografi forteller kronprins Haakon hvordan han taklet presset fra mediene da det var blitt kjent at han og Mette-Marit var blitt samboere.

Kilde: btno | Les mer ⮕

SPORTEN_COM: Ten Hag lover Arsenal og Ødegaard at midtbanen til United er alt annet enn svekketSpør du Erik ten Hag om hvilken spiller sammen med Marcus Rashford som har betydd mest for den voksende suksessen til Man United denne sesongen, er svaret trolig: Casemiro.

Kilde: Sporten_com | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Det var ikke helt opplagt at vi to skulle bli et parKronprins Haakon med nye detaljer om den første tiden med alenemoren Mette-Marit Tjessem Høiby.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

SPORTEN_COM: Manchester Evening News: Ethan Laird, Mejbri og Diallo på ringelista til Ten HagMed et stjernetungt Man United-lag, er det få om ingen mulighet for neste runde med talenter å kapre spilletid hos Erik Ten Hag. 18-åringen Alejandro Garnacho er ett av unntakene.

Kilde: Sporten_com | Les mer ⮕

DAGBLADET: - Person påført skade med knivSiste nytt fra Dagbladet: Politiet i Innlandet fikk klokka 20.19 melding om at en person var påført skade med kniv eller lignende gjenstand i Lillehammer. - Dette hadde skjed...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕