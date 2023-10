Caroline Nitter om bursdagsgaven til Kevin Lauren

Under torsdagens episode av «71 grader nord – Norges tøffeste kjendis» var det influenser Caroline Nitter (25) som måtte takke for seg.. Gjennom sesongen har Nitter fått mye oppmerksomhet, spesielt da det kom fram at hun og artist Kevin Lauren (35) hadde hatt litt «teltkos».. Overfor Dagbladets Rød Løper den gang ønsket ikke Nitter å fortelle hva som hadde skjedd inne i teltet..

I et nytt intervju med Nettavisen kan Nitter nå bekrefte hendelsen. Hun legger til at det bare var for moro skyld.. - Det ble bare veldig morsomt, og vi tullet mye, sier 25-åringen til avisa.. Glemte segSamtidig kan hun avsløre at det aldri var meningen at «hemmeligheten» skulle bli delt til offentligheten.. - Kevin skulle jo ikke snakke om dette på kamera.

