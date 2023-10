Caroline Nitter kommer med avsløring: Ba om å bli sendt hjem fra «71 grader nord»

Årets sesong av «71 grader nord – Norges tøffeste kjendis» har krevd en del av kjendisdeltakerne, spesielt av Caroline Nitter (24).

– Ville bare hjemNitter slet mye med svimmelhet og hun fryktet for deltakelsen videre i programmet med helseplagene. Etter at legen bekreftet at Nitter hadde fått krystallsyke ble hun tatt ut av produksjonen og plassert på et hotellrom for å hvile.

– Jeg kjente at jeg bare ville hjem. Og det er jo helt naturlig hvis man ikke har hodet på plass, sier Nitter til Nettavisen.Realitydeltakeren var på hotellrommet i ett døgn. headtopics.com

– Det stemmer at Caroline ville trekke seg, men etter en samtale med produksjonen ble de enige om å stå hele løpet ut og gjennomføre utslagskonkurransen mot Niklas, sier Aambø til Nettavisen.Caroline Nitter innrømmer imidlertid at det var oppmuntrende ord fra produksjonen som gjorde at hun klarte å stille til den avgjørende konkurransen.

Det tok derimot ikke lang tid før Nitter forlot programmet, og selv om det var trist å forlate «71 grader nord»-gjengen var hun klar for å komme hjem og hvile ordentlig. Avslørte puppe-hemmeligheten ved et uhellDet har hittil vært en innholdsrik sesong av det folkekjære programmet, og det ble mye oppmerksomhet rundt Kevin Lauren (35) og Nitter etter at førstnevnte avslørte at han hadde tatt på puppene til 24-åringen. headtopics.com

Til Nettavisen bekrefter Nitter at hendelsen skjedde som 35-åringen hevder, og hun understreker at det var bare for moro skyld. Sekvensen av Nitters bursdagsgave til Lauren ble altså ikke vist på TV, men seerne fikk hendelsen gjenfortalt av en svært fornøyd Lauren i den tidligere episoden.

Les mer:

Nettavisen »

Caroline Nitter ute av 71 grader nord - Norges tøffeste kjendisEn ny deltaker måtte forlate konkurransen. Les mer ⮕

- Norges tøffeste kjendis»: Ble syk under innspilling:Influenseren Caroline Nitter måtte stå over en etappe da hun deltok på «71 Grader Nord» grunnet akutt sykdom. Les mer ⮕

«The Real Housewives of Beverly Hills»: Rykter om lesbisk affære - produksjonen tvunget til å gjøre endringBarnestjernens ekteskap under lupen etter rykter om lesbisk affære. Les mer ⮕

Rigget klart til hasjproduksjon – så kom politiet på døraDet ble ikke store produksjonen for kvinnen og mannen. Les mer ⮕

Nammo: Kan sende produksjon ut av NorgeAmmunisjonsprodusenten Nammo sier at investeringer i ny produksjon kan bli lagt til andre land enn Norge. Konsernsjef Morten Brandtzæg var torsdag i Stortinget og ba om støtte fra eieren staten, til å øke produksjonen. Les mer ⮕

Anne-Sofie Tørnsø Olesen avslo enorm pengesum etter prins Christians bursdagTilbød henne 10.000 kroner - takket nei. Les mer ⮕