Caroline Graham Hansen skadet seg før landslagspausen

Basert på dialogen mellom våre medisinske team, så virker dette å være en skade som ikke vil være langvarig, og vi håper Caroline vil være tilbake for Barcelona forhåpentligvis til neste kamp allerede. Vi ønsker Caroline alt godt, og gleder oss til å se henne i landslagsdrakten igjen på neste samling, sier landslagstrener Gemma Grainger. Graham Hansen fikk en kjenning i høyre lår i den siste kampen før landslagspausen.

Cathinka Friis Tandberg (Linköping FC) hentes inn som erstatter, opplyser NFF. Samtidig bekrefter Arsenal at Maanum ikke er aktuell for fredagens kamp mot Finland. – Frida Maanum vil undersøkes nøye av vårt medisinske team i Arsenal denne uken og kommer derfor ikke til slutte seg til det norske landslaget før deres kamp på fredag, skriver Arsenal i en pressemelding, ifølge BBC. Det er ikke avklart om Maanum kan rekke tirsdagens kamp borte mot Nederland. Kampene er starten på EM-kvalifiseringe

