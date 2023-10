Carl Bildt om voldskrisen: Mener Sverige har vært for naive

MØRKE SKYER OVER SVERIGE: Carl Bildt erkjenner at det er krise i Sverige i høst, etter så mange drap og voldssaker.Tidligere statsminister i Sverige, Carl Bildt, ber norske politikere prioritere økte ressurser til politiet for å unngå svenske tilstander.

Han innrømmer at de har hatt en for liberal lovgivning og gitt politiet for få ressurser til å bekjempe kriminaliteten.Bildt har vært en ledende skikkelse i Høyres søsterparti i Sverige, Moderaterna, i flere tiår. Nå er hans partifelle Ulf Kristersson statsminister, og den enorme voldsbølgen er den kanskje aller største utfordringen for svenske politikere nå.– Ja, det har vi absolutt vært når det gjelder vår lovgivning.

Det er ikke bare svenskene som er rystet over draps- og voldsbølgen som har skyllet over vårt naboland. Det har vært: Voldsbølgen er så heftig at det har vakt internasjonal oppmerksomhet og norsk medier har nesten daglig reportasjer om nye svenske voldstilfeller.ETTERTRAKTET: Bildt er i dag 74 år men farter verden rundt, fordi han er etterspurt foredragsholder og taler. Bildt er i dag tilknyttet tenketanken European Counsil of Foreign Relations (ECFR). headtopics.com

– Med vår erfaring er det lett å gi et råd, og det er å sørge for at politiet har de ressursene som kreves. Dere må lære av Danmark og dere må lære av oss. Jeg antar at norske justismyndigheter har god kontakt og høster slik erfaring over våre nordiske landegrenser, sier Bildt.

UTFORDRING: Han sier det er en utfordring at det tar tid fra vedtak er fattet til tiltak kan tre i kraft og virke mot kriminalitet. Bildt forsvarer likevel denne tregheten, av hensyn til demokratiet.Bildt sier at det gledelige i Sverige er at tiltakene han nevnte, er i ferd med å bli gjennomført. Men den dårlige nyheten er at det tar lang tid før man ser effekter av innstrammingene. headtopics.com

