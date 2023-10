Carl Bildt hamret løs på Sylvi Listhaug: Nå har han snudd

I 2017 besøkte daværende innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) Rinkeby i Sverige. Bydelen i Stockholm har høy innvandrerandel, og er ansett for å være ett av de farligste områdene i Sverige, med mye vold, ran, drap og gjengkriminalitet.– Alle skjønner at Sylvi Listhaug er i Rinkeby for å skremme, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre den gang.

– Når dette skjer midt i en valgkamp med skarpe formuleringer som «svenske tilstander», er det ikke for å lære, men for å drive valgkamp, sa den tidligere svenske statsministeren Carl Bildt i forbindelse med Listhaug-besøket, og la til:

– Sverige er et velfungerende samfunn og vi har hatt fremgang i innvandringspolitikken vår. Det finnes absolutt områder der det er problemer, og det ser vi at det alltid gjør i en overgangsperiode.På spørsmål i dagens VG om svenskene har vært for naive, svarer Bildt: headtopics.com

– Ja, det har vi absolutt vært når det gjelder lovgivning. Det er det ingen tvil om: Vi har hatt en for liberal lovgivning og gitt politiet for få ressurser til å bekjempe den kriminaliteten vi nå opplever har utviklet seg i Sverige. Det er ubestridelig, sånn er det, og det må vi gjøre noe med.

– Manglende integrering i visse befolkningsgrupper og manglende kontroll på økonomiske midler som kriminelle miljøer har tilgang til. Listhaug: – SkremmendeI et innlegg på Facebook mandag formiddag skriver Sylvi Listhaug, nå leder i Frp, at hun er helt enig med Bildt i at strengere lovverk og mer penger til norsk politi er det som skal til for å «motvirke at vi får svenske tilstander i Norge». headtopics.com

– Dessverre har vi i Norge en statsminister som ikke erkjenner at vi har problemer. Han prøver å bagatellisere en eksplosiv vekst i ungdomskriminaliteten. Kripos-sjef Kristin Kvigne sier politiet bare har ressurser til å gå etter 40 av de 100 kriminelle nettverkene de har kartlagt i Norge.

