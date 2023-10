Care har fått kontakt med sine ansatte på Gazastripen igjen

– Det er med stor lettelse vi har kommet i kontakt med Cares ansatte i Gaza. Både de og familiene er fortsatt i live. Samtidig er det med gru vi har hørt deres vitnesbyrd de siste ukene, sier Kaj-Martin Georgsen, generalsekretær i Care Norge, i en pressemelding.

Det har ikke vært mobil- eller internettdekning på Gazastripen siden fredag kveld, men nettet er nå delvis oppe igjen, skriver Care. Georgsen forteller at deres ansatte føler at verden har glemt dem, og at det ikke har kommet inn nødhjelp til Gazastripen under strømbruddet.

– En av våre kollegaer har søkt tilflukt i en liten leilighet sør på Gaza sammen med 80 andre. De sover på skift, fordi det ikke er plass til alle på gulvet samtidig. Sykdommer sprer seg fordi folk er stuet sammen og mangler vann, sier Georgsen. headtopics.com

