Camilla og Julie Lorentzen har blitt foreldre

«Si farvel til gravidmagen», skrev de de i innlegget, sammen med tre bilder fra fødselen. Dagbladet har vært i kontakt med Camilla som opplyser at fødselen er i gang. - Vi føder nå, bekreftet hun til Dagbladet. I 2022 giftet paret seg, først i Tønsberg rådhus, også med en feiring i Thailand. Desember samme år delte ekteparet at de venter barn.

