California arbeidstakere kan få rett til å koble av fra jobben

Lovforslaget, Assembly Bill 2751, er foreslått av Demokraten Matt Haney. Den skal i klartekt sikre at arbeidstakere i California skal ha «rett til å koble av» fra jobben, og ikke måtte svare på enhver henvendelse utenom arbeidstiden. – Arbeidslivet har endret seg drastisk de siste ti årene. Smarttelefonene har utvisket grensene mellom arbeidsliv og familieliv, sier Haney i en uttalelse.

– Arbeidere bør ikke bli straffet for å ikke være tilgjengelige 24/7 dersom de ikke får betalt for å jobbe 24/7. Noen unntak er det innlagt i lovforslaget. – Lovforslaget er utformet slik at den skal fungere for alle selskaper og andre arbeidsgivere i California, inkludert sektører som krever at man er klar til å jobbe på kort varsel, eller utvidet arbeidstid. 13 land, blant dem Frankrike og Australia, har en lignende lov. Frankrike var først ute i 201

Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:



vgnett / 🏆 6. in NO

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Tiktok-forbud fikk flertall i Representantenes husNå avhenger lovforslaget av avstemmingen i Senatet.

Kilde: Nettavisen - 🏆 1. / 68 Les mer »

Dette er regjeringens forslag til når lærere kan gripe inn fysiskLovforslaget skal gi ansatte i skolen og på SFO mulighet til å gripe inn fysisk mot elever for å avverge skade på personer eller eiendom. Lovforslaget sendes nå til Stortinget.

Kilde: Regjeringen - 🏆 15. / 59 Les mer »

Nadal trekker seg fra turnering i CaliforniaLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag

Kilde: tv2sport - 🏆 13. / 63 Les mer »

California kan få «ignorere sjefen»-lovCalifornia kan bli den første delstaten i USA hvor arbeidstakerne kan få retten på sin side når de ignorerer meldinger eller oppringninger fra sjefen.

Kilde: vgsporten - 🏆 18. / 53 Les mer »

Frankrike bøtelegger selgere av hurtigmoteDe franske lovgiverne godkjenner det nye lovforslaget på grunn av den enorme miljøforurensingen produksjonen av såkalt fast fashion forårsaker.

Kilde: Dagsavisen - 🏆 25. / 51 Les mer »

Tiktok kan bli forbudt i USA dersom Bytedance ikke selgerDersom ikke Bytedance selger Tiktok kan det gå mot at videotjenesten blir forbudt i USA. Lovforslaget må fortsatt stemmes gjennom i Senatet.

Kilde: e24 - 🏆 20. / 51 Les mer »