Byråkratar i departementa bør få aksjeforbod

Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.av statsrådar og deira ektefellars tvilsame omgang med aksjekjøp, er no turen komen til embetsverket.om toppbyråkraten Therese Steen på Statsministerens kontor.

Sidan 2017 har ekspedisjonssjefen investert 14 millionar kroner i fleire oppstartsselskap. Ifølgje DN har verdien no auka til mellom 30 og 40 millionar.ekspedisjonssjef på Statsministerens kontor får lov til å drive med slik aksjehandel, viser kor naivt forhold det norske politiske systemet har hatt til habilitet og interessekonfliktar.

I ei slik stilling får du informasjon og er med på vedtak som har stor betydning for norske selskap og norsk økonomi. Habilitetskonfliktar kan ikkje berre avgrensast til dei aktuelle selskapa åleine. Regjeringa gjer ei rekkje vedtak om rammevilkår, alt frå skattereglar til forskingsstøtte og offentlege innkjøp. Mange av dei har stor betydning for verdien av slike selskap.vere trygg på at embetsverket handlar ut frå det som er til beste for landet, og ikkje skular til si eiga aksjeportefølje. headtopics.com

Avsløringane det siste året viser at det trengst langt strengare reglar for aksjehandel både for politikarar og embetsfolk. Dagens system er tufta på ei svært avslappa haldning til habilitet, eit system som djupast sett er basert på tillit til at ingen er ute etter eiga vinning.innførast eit forbod mot å eige einskildaksjar i det sentrale embetsverket, slik det er for andre grupper som er avhengig av tillit, som finansrådgjevarar og journalistar. Det er enkelt og lite byråkratisk.

Eller kanskje ikkje. Når ho sjølv tydelegvis ikkje ser noko problem med eigen handel, er det ikkje å vente at ho ser det hjå statsrådane.

