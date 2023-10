Bybanen stopper ikke på Danmarks plass, Florida eller Nygård søndag 29. oktober

På grunn av sporarbeid søndag 29. oktober kjører ikke Bybanen forbi holdeplassene på Danmarks plass, Florida og Nygård.

– Det er første gang vi bruker linje 2 sitt spor til å kjøre linje 1, sier pressekontakt Karoline Rage i Skyss. På busstasjonen er det ikke det vanlige stoppet under tak som er i bruk, men linje 2-stoppet nærmere Ado og godsterminalen.Her kjører Bybanens linje 1

Skyss tar i bruk «ekstrasporet» på Kronstad, med tilhørende perronger merket F og E. Det tar ett minutt å gå fra den vanlige linje 1-holdeplassen på Kronstad til de to alternative perrongene, ifølge Skyss. headtopics.com

Mot Flesland: Fra stoppet nærmest Søtt & Salt og Bunnpris, går buss nummer 12 Lægdene/Montana hver halvtime til Haukeland sjukehus, der Bybanens linje 1 går videre til flyplassen fra perrong C. Til Danmarks plass eller Kronstad: Til førstnevnte tar det like over ti minutter å gå, mens til Kronstad tar det 23 minutter. Hvis bysykkel er et alternativ, koster det 39 kroner for enkelttur. Det er sykkelstasjon like ved bybanestoppet på Florida.I Danmarks plass-området er det flere busstopp og dermed flere bussrutealternativer. Her gjelder det å holde tungen rett i munnen og gå til rett bussholdeplass om du ikke er kjent i området.

