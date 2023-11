Butikkansatte vet lite om pensjonsordningen på jobben

Målet med notatet var å sammenstille en del kunnskap om forholda i varehandelen, både for å gjøre det enklere å forstå og for gi et grunnlag for videre debatt om temaet. Notatet er lagd på bestilling fra Handel og Kontor (HK).Agenda har spurt HK-medlemmene om hvor mye de veit om pensjonsordninga på jobb. De fikk over 8.000 svar.

– Pensjonsordninga på jobb har mye å si. Det får store utslag i pensjonen og er en driver for ulikhet, sier hun.Over halvparten veit ikke hvor mye arbeidsgiver sparer i tjenestepensjon. Arbeidsgiver er pålagt å spare minst to prosent i obligatorisk tjenestepensjon (OTP).

Østereng og Agenda mener skolen, myndighetene og partene i arbeidslivet har et ansvar for å bli bedre på å formilde kunnskap om pensjon. I notatet understreker hun at etter pensjonsreformen i 2011 blei mye mer ansvar for å sikre en god pensjon lagt over på arbeidstakeren selv.

