Busser mangler barnesete: – Har måttet vente i 40 minutter

Etter at toget sluttet å gå, har mor og datter foreløpig blitt stående igjen ved fire ulike anledninger mens bussen har kjørt. – Bussene mangler barnesete. En gang var det en som hentet et barnesete, men det var veldig stort, så jeg klarte ikke å få festet det, sier Iman Omar.– Så jeg måtte holde på det hele veien mens Russel sov. Da var jeg veldig utrygg.

Mamma Iman Omar har hentet datteren Russel Ibrahim i barnehagen og skal ta to busser hjem til Ytre Arna.Familien på fire bor i Ytre Arna, og fem dager i uken tar Omar og datteren buss til og fra Bergen. Russel, som er to år og åtte måneder, går i barnehage i Marken.– Det lengste vi har ventet var 40 minutter. Da gikk det to busser før vi kom med den tredje. Det regnet og var kaldt. Datteren min gråter mye, og er trøtt og lei, sier Omar.

– Vi har derfor, av hensyn til sikkerheten for alle under tre år, kjøpt inn egne barneseter som kan settes inn ved behov. Disse ligger på stasjonen, og kundeveileder vil hjelpe til med å sørge for at disse blir satt inn i bussen.– Dersom vi ikke har seter tilgjengelig, vil vi be kunden vente på neste buss. Det vil da være en ventetid på rundt 15 minutter.

Hun skriver at Vy beklager at kunden har måttet vente på neste buss, og at Vy gleder seg til at togene kan kjøre igjen.– Vi i Trygg Trafikk forstår godt at foreldrene har valgt ikke å reise med bussen når det ikke er barnesikringsutstyr. Kravet til sikring for de minste i buss er ikke like tydelig som i bil, sier regionleder Knut Olav R. Nestås.

