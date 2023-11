Buss og bil i trafikkkulykke

Bussen har flere passasjerer, mens det er en person i personbilen. Nødetatene er på stedet. - To personer kjøres til henholdsvis legevakt og sykehus, med ukjent skadegrad, skriver politiet.

