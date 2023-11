Burde vise litt sjølvstende og ryggrad

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NRK HORDALAND: Kina skaper press på meir gruvedrift i NoregKinesisk dominans gjer at Høgre vil få fart på den norske gruvedrifta. Andre åtvarar mot «mineralutvinning på speed».

Kilde: NRK Hordaland | Les mer ⮕

NRK HORDALAND: Han vil bruka den finaste barten i Noreg til å få menn til å snakka om si psykiske helseHalgeir Våge (42) er oppvaksen med at menn ikkje skal visa seg som svake. No tør fleire å snakka om psykiske problem enn før, ifølgje organisasjonar.

Kilde: NRK Hordaland | Les mer ⮕

VGNETT: Sverige følger Norge: Skriver forsvarsavtale med USASverige har forhandlet fram en helt ny forsvarsavtale med USA, som legger til rette for rotasjon av amerikanske soldater på svensk jord. Også Finland har en tilsvarende avtale klar til å bli undertegnet.

Kilde: vgnett | Les mer ⮕

NRK HORDALAND: Formuesskatt var avgjerande for Fjord1-saletNoreg største ferjereiarlag Fjord1 er selt til utanlandske fond. Formuesskatten får skulda for salet.

Kilde: NRK Hordaland | Les mer ⮕

TV2SPORT: Klæbo kan få rolle i Netflix-serie om langrenn i USAPARK CITY (TV 2): Johannes Høsflot Klæbo (27) blir en del av en amerikansk TV-serie om langrenn.

Kilde: tv2sport | Les mer ⮕

E24: Slutt på bilfabrikk-streikene i USAGeneral Motors og det amerikanske bilarbeiderforbundet har blitt enige om en tariffavtale som gjør slutt på en seks uker lang streik.

Kilde: e24 | Les mer ⮕