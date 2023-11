Bunnlinja, i går og i dag

Den forlagsverdenen som dyrket frem ham, finnes nemlig ikke lenger, ifølge Lindholm. Her og i en senere Facebook-tråd, tegnes det et bilde av en forlagsbransje som, i motsetning til før, bare tenker på bunnlinjen.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

KLASSEKAMPEN: Historiske feilJeg noterer at Jonas Bals velger å neglisjere min appell om å styrke den antifascistiske fronten på arbeiderbevegelsens egne premisser (Klassekampen 2...

Kilde: Klassekampen | Les mer ⮕

KLASSEKAMPEN: Regjeringens drømmeskole kuttes i budsjettetLørdag 28. oktober hadde Klassekampen et intervju med vår nye kunnskapsminister, Kari Nessa Nordtun. Hun er bekymret for barns nettbruk og gjør kampen...

Kilde: Klassekampen | Les mer ⮕

KLASSEKAMPEN: Farlig feil om Russlands flåtebase på KrymhalvøyaIntervjuet med Thorbjørn Jagland i Klassekampen 25. oktober inneholder en alvorlig feil. Det er rett og slett ikke riktig når det fortelles at Ukraina...

Kilde: Klassekampen | Les mer ⮕

KLASSEKAMPEN: Er dette greit?Astrid Krahn mener dagens system med hva du kan tjene som ufør, er rettferdig og god (Klassekampen 26. oktober). Hun synes også at inntektsplanleggere...

Kilde: Klassekampen | Les mer ⮕

KLASSEKAMPEN: Mønstrer mot krigLO og Den norske kirke står i front når folk i dag demonstrerer mot krig utenfor Stortinget.

Kilde: Klassekampen | Les mer ⮕

DAGBLADET: Snøkaoset: Geir mistet flyet til SpaniaSiste nytt fra Dagbladet: Geir Otto Krogh (68) fra Langesund skulle ta fly fra Oslo Lufthavn til Spania i dag, men sesongens første snøvær og påfølgende trafikkaos har satt en ...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕