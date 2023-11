Den siste uken har Jamal Musialas navn blitt linket til Liverpool. 20-åringen har 134 Bayern-kamper i beina, debuten for Die Mannschaft kom allerede i...Bayern München dundrer videre i Champions League, mens det forstsatt harker litt i . Den tyske kjempen har bestemt seg for å bli...Han er 20 år ung og kan passere så og si alt av forsvarsspillerne med sitt rykk, finter og fart. Debuten på Die Mannschaft...

SPORTEN_COM: Borussia Dortmund har fått tilbud om Chelsea-forsvarerChelsa manager Mauricio Pochettino mente i sommer at Trevoh Chalobah fortsatt hadde en fremtid i klubben etter at en overgang verdt 50 millioner euro til Bayern München gikk i vasken. - Nå er en annen Bundesliga-klubb tilbudt forsvarsspilleren.

Kilde: Sporten_com | Les mer ⮕

TV2SPORT: Tuchel fnyser av Boniface-påstandVictor Boniface har tatt Bundesliga med storm, men Thomas Tuchel går ikke med på at nigerianeren burde vært hentet fremfor Harry Kane.

Kilde: tv2sport | Les mer ⮕