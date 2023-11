Bryllup i Ishavskatedralen

Solen skinner fra skyfri himmel denne dagen. Det strålende været i «Nordens Paris» er en gave til brudeparet som står ved alteret i Ishavskatedralen. Kirken er full. Familie og venner er pyntet for anledningen. Helle og Lars Petter blir gift og tar etternavnene til hverandre for å forsterke ekteskapsløftet. – Dagen i kirken, middagen, festen og været var helt magisk, forteller Lars Petter Kræmer-Andressen (37).Vi skulle gifte oss. Men da dette skjedde med Helle, måtte vi få gjort det litt fort.

VGNETT: Ble enkemann 27 dager etter bryllupetKona Helle fikk uhelbredelig benmargskreft. Fotballprofilen Lars Petter Kræmer-Andressen tar fortsatt til tårene, men sønnene gir ham nytt mot.

DAGBLADET: Søker etter gjerningspersoner etter mulig voldsepisodeSiste nytt fra Dagbladet: Politiet i Trondheim er i kontakt med en person som skal ha blitt utsatt for vold, skriver de på X lørdag kveld. - Vi søker etter gjerningspersoner,...

STVAFTENBLAD: Det er bra at Klepp kommune setter pasientene først når ikke Legeforeningen akter å gjøre detDEBATT: Det er bra at Klepp kommune setter pasientene først når ikke Legeforeningen akter å gjøre det.

VGNETT: Høyre-topp om Solberg-tillit: – Alltid hensynet til partiet førstErna Solberg (H) åpner for at hun ikke er statsministerkandidat om to år. Fylkeslederen i Innlandet sier at partiet alltid kommer først.

SPORTEN_COM: Jürgen Klopp var først i å oppdage det eneste positive i den tidligere storklubben Schalke 04Det kan gjerne ta ti år, mer eller aldri før Schalke 04 er tilbake på topp i tysk fotball. Nesten helt nederst i 2.Bundesliga har en av klubbens egne skapt et navn for seg selv.

TV 2 NYHETENE: Amerikanske droner over Gaza leter etter gislerTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

