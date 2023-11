Brutal melding om Manchester Uniteds Mason Mount: – Da er han den neste

Totalt har det blitt åtte kamper og null scoringer på den offensive midtbanespilleren siden overgangen i sommer. I løpet av de 469 minuttene han har vært på banen for sin nye klubb, kom det eneste målpoenget i ligacupen, en assist mot Crystal Palace.

24-åringen startet sesongens to første Premier League-kamper mot Wolves og Tottenham, før han pådro seg en skade. Han var tilbake fra start i kampene mot Crystal Palace og Galatasaray. Han startet sist da Brentford ble slått 2–1 på Old Trafford.Til kampene mot FC København og Sheffield United var han benket og det var han altså også i byderbyet mot Manchester City.

I «Kick It All Out» sier man seg enig i at Neville har et poeng og peker på at nettopp Mount står i fare for å lide denne skjebnen. Eivind B. Holt, journalist i Manchester Uniteds norske supporterklubb, har også merket seg utviklingen rundt Mount.

– En skulle tro det var en tanke bak kjøpet av Mount. Spesielt da ten Hag i sommer uttalte at han var en komplett spiller, men på vei inn i november er det flere spørsmål enn svar, sier Holt om engelskmannen som har startet de tre siste kampene på benken.

Etter kampen mot Manchester City, valgte 26-åringen å dra på en nattklubb for å feire bursdagen sin, noe som vakte reaksjoner i England. Noen mente det sendte ut uheldige signaler å feire på et populært utested, rett i etter en ydmykelse foran egne fans.

