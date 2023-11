Brodd 3 sikret opprykk til 6. divisjon

Søndag ble den nest siste serierunden i 7. divisjon avdeling 2 spilt. Brodd 3 tok en knusende 4-0-seier hjemme mot Madla 5, og kunne dermed juble for opprykk til 6. divisjon. Grønntrøyene fra Midjord har imponert og står med 15 seirer, én uavgjort og tre tap denne sesongen. De ligger seks poeng foran Sandnes Ulf 4 på andreplass med én kamp igjen. Nylig rykket også Brodd 2 opp til 5. divisjon.

