Bristol Rovers har sparket 'en roligere' Joey Barton

41-åringen har tidligere vært trener for Fleetwood, der holdt det to år. To dager etter å ha blitt anklaget for vold mot motstandernes trener i spillertunnellen (ble senere frikjent) ble Barton kåret til Manager of the Month. Dette oppsummerer avslutningen på oppholdet hos Fleetwood der Barton trakk seg med umiddelbar virkning.Club Statement: Joey BartonJoey Barton har vært involvert i mange skandaler gjennom sin karriere.

I 2005 ble han bøtelagt av Manchester City for å ha røkt en sigar i ansiktet til en lagkamerat på en julefest. I 2008 ble han suspendert av Newcastle for å ha brutt nesen til lagkameraten Ousmane Dabo på trening.

I 2017 ble han utestengt fra fotball i 18 måneder for å ha veddet på over 1000 kamper, inkludert noen der han selv spilte. I 2023 ble han sparket som trener for Bristol Rovers etter dårlige resultater og konflikter med spillerne. headtopics.com

Les mer:

Sporten_com »

Urokråka Joey Barton har fått sparkenDet kobles gjerne 'kontroversiell' til Joey Barton-navnet. Engelskmannen har ledet Bristol Roverts siden 2021, nå har den stolte klubben funnet ut at de må prøve noe nytt. 41-åringen har tidligere vært trener for Fleetwood, der holdt det to år. Les mer ⮕

Urokråka Joey Barton har fått sparkenDet kobles gjerne 'kontroversiell' til Joey Barton-navnet. Engelskmannen har ledet Bristol Roverts siden 2021, nå har den stolte klubben funnet ut at de må prøve noe nytt. 41-åringen har tidligere vært trener for Fleetwood, der holdt det to år. Les mer ⮕

Trikk og lastebil har kollidert i Oslo sentrum – ikke meldt om personskadeEn trikk og en lastebil har kollidert i Grensen i Oslo sentrum. Det er ikke meldt om personskader, men trikken har sporet av. Les mer ⮕

Petter Northug bekymret over utviklingen:Den norske langrennskongen har bitt seg merke i en endring. Les mer ⮕

Side om side: Sterke reaksjoner på hendelseI den nyeste episoden av «Side om side» har flere reagert på spesielt én hendelse. Les mer ⮕