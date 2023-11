Brielle mener at ni til fem-jobb er galskap

Enkelte mener at hun er lat, at hun klager uten grunn, at hun ikke er vant til å jobbe hardt, og at dette er typisk for hennes generasjon.. Til Rolling Stone forklarer 21-åringen at videoen er tatt ut av kontekst.. - Jeg skjønner ikke hvordan dette har blitt til et politisk argument, da alt jeg prøvde var å ha en åpen dialog og vise respekt overfor folk som har enda flere arbeidstimer enn meg.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TV 2 NYHETENE: Mener United er giftig: - Alle kommer til å bli kastet utGary Neville mener Manchester United-problemene stikker dypt. Han tar manager Erik ten Hag i forsvar.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

ITAVISEN: Mener Apple seriøst at det er nok?Apple skal lansere AirPods Max sent i 2024 mener Bloomberg, men nå er avsløringen at det kun er snakk om USB C og ingen andre forbedringer.

Kilde: ITavisen | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Ekspert mener IS og al-Qaida har ønsket seg detteIsraels teppebombing av Gazastripen øker risikoen for mer radikalisering og ekstremisme, mener eksperter. Også her hjemme.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Nye detaljer om Lørenskog-saken: Derfor mener politiet at det var et planlagt drapFOLLO POLITISTASJON (TV 2): Det første halve året etter forsvinningen fikk politiet stadig mindre tro på teorien om at Anne-Elisabeth Hagen (68) var bortført. Nå kan TV 2 fortelle hvorfor.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: «Farmen»: Mener det ikke ble tilrettelagt for halal-slakt:Yassin El Barkani (31) ønsket å ta en kamp for forståelse og inkludering.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

AFTENPOSTEN: Eksperter mener Manchester United må vurdere Erik ten Hags fremtidMANCHESTER (VG) Manchester United ble rundspilt av byrivalen. Flere eksperter mener at det snart bør begynne å brenne under føttene til Erik ten Hag (53).

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕