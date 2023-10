Brentford planlegger å bryte overgangsrekorden for en hel liga med bud på Matt O'Riley

I sommer slo Brentford sin egen overgangsrekord to ganger. Nathan Collins fra Wolverhampton ble signert for 23 millioner pund og står som dyrestefor londonklubben. Denne sesongen har det likevel gått seigere for Thomas Frank og hans stolte bier. I januar er det derfor forventet at klubben igjen skal ut og flytte på rekorder. Denne gangen må Brentford også bryte overgangsrekorden for en hel liga.

Den danske landslagsspilleren Matt O’Riley har hatt en forrykende sesongstart i Celtic-drakta med 6 scoringer og fire assist på de første 13 kampene. Både mot Lazio og Atletico Madrid noterte den sentrale midtbanespilleren seg med scoring.har Brentford plan om å «teste» Celtics standhaftighet.

Overgangsjournalist Romano mener det er mulig for Brentford å lykkes med fremstøtet, men legger til at Premier League-klubben må være villig til å gi bud på O’Riley som overgår Scottish Premierships rekord på 29 millioner euro, da saudiarabisk klubb hentet Celtic-stjerna Jota i sommer (for så å dumpe ham noen måneder senere).Dette betyr at Brentford må opp over 25 millioner pund og samtidig skyve på klubbens egen overgangsrekord. headtopics.com

