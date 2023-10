er et nettverk for foreldre med evnerike barn. Foreningen er politisk uavhengig, med barna og barnekonvensjonen i fokus i skoledebatten.

Skolen må være rustet til å stimulere alle barn. Alt annet vil i beste fall vedlikeholde forskjellene, eller til og med øke dem.Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.. at forskning, bl.a. fra OECD, viser at nivådeling av elevene ikke gir mer læring og har negativ effekt på sosial utjevning.

Men at tilpasninger skjer i dagens skole, er skjønnmaling. Eleven har ingen rett til å motta tilpasninger; skolen har bare en, som sammenstiller prøveresultater fra to millioner elever fra 75 land over en periode på 20 år. Konklusjonen er at nivådeling øker de sosiale forskjellene uten å bedre skoleresultatene. Men: Metaanalysen undersøker ikke nivådeling innenfor samme skole. headtopics.com

Vi har hatt tusenvis av medlemssamtaler siden foreningen ble stiftet i 2007, og erfarer fremdeles at det er svært tilfeldig hva elevene møter av kunnskap og ivaretakelse.. Her omtales organisatorisk differensiering (gruppering av elever for å ivareta faglige og sosiale behov), som en viktig del av handlingsrommet for å gi bedre skoletilbud til alle elever.

«Dette innebærer at den inkluderende fellesskolen som skal sikre sosial tilhørighet for elevene, må tåle at forskjellsbehandling kan være likeverd, og at sosial tilhørighet ikke alltid skal besvares med aldershomogene grupper.» headtopics.com

