Brenna lover hardere lut mot arbeidslivskriminalitet

For et knapt år siden fant Rødt, SV, MDG, Pasientfokus, Venstre, Høyre og Frp sammen i Stortinget i spørsmålet om nivået på bøter Arbeidstilsynet kan ilegge kriminelle aktører i arbeidslivet

En samlet opposisjon til regjeringen ønsket å slå hardere til mot useriøse aktører. Som Aftenposten har skrevet : I fjor mistet 28 mennesker livet på jobb i Norge, og altfor mange kriminelle aktører slipper unna med lovbrudd og lyssky virksomhet. Slik skal det ikke være i norsk arbeidsliv.Av uforklarlige årsaker stemte de to regjeringspartiene imot vedtaket den gangen – selv om de. Dermed fikk regjeringen et såkalt anmodningsvedtak fra flertallet på Stortinget i fanget. Nivået på bøtene skulle opp, enten regjeringen ville eller ikke.

Nå har den ferske arbeidsministeren Tonje Brenna (Ap) tatt eierskap til problemstillingen, og varslet at regjeringen vil heve bøtenivået kraftig. Det er helt riktige signaler fra Brenna. Vi må være hard mot de harde i arbeidsmarkedspolitikken. headtopics.com

I dag kan Arbeidstilsynet gi gebyrer på opp til 1,8 millioner kroner. Brenna foreslår å øke toppnivået til 50 G, noe som vil si nesten 6 millioner kroner. For å sørge for at reglene rammer også store og mektige aktører, ligger det i forslaget at Arbeidstilsynet skal kunne gi gebyr på inntil 4 prosent av virksomhetens omsetning.Om selskapet er en del av et konsern, skal bøtesatsen ta utgangspunkt i konsernets omsetning.

Statsråden har også varslet en totalgjennomgang av alle virkemidler Arbeidstilsynet kan ta i bruk, også dette i utgangspunktet en del av vedtaket til en samlet opposisjon, både til høyre og venstre for regjeringen. Dette høringsforslaget er første dele av arbeidet. headtopics.com

