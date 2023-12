Breivik saksøker staten for uholdbare soningsforhold

Breivik har for andre gang saksøkt staten ved Justis- og beredskapsdepartementet for uholdbare soningsforhold. Spesifikt mener han at opplegget rundt ham i fengselet er brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjons artikler 3 og 8, henholdsvis om tortur, nedverdigende og umenneskelig behandling; og retten til privatliv. Via sin advokat Øystein Storrvik krever Breivik - under sitt folkeregistrerte navn Fjotolf Hansen - at det blir lempet på restriksjonene.

Han har sittet isolert siden han ble pågrepet på Utøya etter terroraksjonene 22. juli 2011, hvor han tok livet av 77 mennesker. «Isolasjonen har blitt mer belastende for saksøker jo lengre tid som har gått. Breivik har i dag bare kontakt med to andre innsatte, som han har samvær med i én time annenhver uke. Samværene foregår under streng kontroll av ansatte fra fengsele





