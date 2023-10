Branns seiersrekke tok slutt: - Veldig surt

– Det er bittert, sånn som det blir til slutt. Vi bruker hele kampen på å score, og må virkelig fighte for den. Når vi får den, så er det veldig surt at vi ikke klarer å holde på den, sier Bård Finne til TV 2 etter kampen.Franklin Nyenetue ble den store helten for hjemmelaget på overtid. 22-åringen utlignet – fem minutt etter at Fredrik Pallesen Knudsen leverte en dødball-scoring.

– Det er utrolig deilig: Nydelige forhold – det var tungt, men det var jævlig deilig å få utlignet på slutten. Det er viktig for oss, sier han etter kampslutt.Med åtte seiere på rad, så tok et medaljejagende Brann-lag turen til Sandefjord.Branns Ulrik Mathisen var nærmest scoring med et stolpetreff. 24-åringen var ikke fornøyd med lagets prestasjon i første halvdel.

– Jeg synes alt i alt at det er litt rotete. Det har kanskje litt med hvordan banen og været er, men sånn er det, sa han til TV 2 i pausen.UVÆR: Det var et ordentlig grisevær i Sandefjord med sterke vindkast. Foto: Frederik Ringnes /NTBDet klarte Hans Erik Ødegaards menn å utnytte. Ledet an av kantspiller Danilo Al-Saed så skapte hjemmelaget en rekke gode muligheter på kontringer. headtopics.com

Men rett før slutt sendte Fredrik Pallesen Knudsen Brann i føringen. På overtid utlignet Sandefjord gjennom Franklin Nyenetue. Dermed sier det stopp for Branns seiersrekke. Brann er tabelltoer foran Viking på målforskjell. Siddisene tapte imidlertid mot Strømsgodset.

Det skiller seks poeng til serieleder Bodø/Glimt. Sandefjord ligger fortsatt på direkte nedrykksplass.

