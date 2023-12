Brann på Sandsøya i Sande kommune

Personen er ikke identifisert og er blitt sendt til obduksjon for å finne ut hva som har skjedd, sier politiadvokat Christina Sve Hagen i Møre og Romsdal politidistrikt til Det var like før klokken 14 torsdag at politiet meldte om brannen på Sandsøya i Sande kommune på Sunnmøre. Det var to personer registrert på adressen, og én person ble meldt savnet i etterkant av brannen. Den andre tok seg ut av huset.

Årsaken til brannen er ikke kjent, og undersøkelsen av branntomten vil pågå i en tid fremover, opplyser politiet. Sjefen for Verdens helseorganisasjon er bekymret for trusselen fra smittsomme sykdommer i Gaza, der hundretusener er fordrevet, mange av dem flere ganger, og mange bor trangt og under dårlige sanitære forhold. Foto: Fatima Shbair / AP / NTB Sjefen for Verdens helseorganisasjon (WHO) sier han er svært bekymret for den økende faren for smittsomme sykdommer på Gazastripe





