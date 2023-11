Brann på hotellrom i Bergen sentrum - beboer nektet å komme ut

– Da vi kom på stedet nektet beboer på hotellrommet å komme ut, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt, Steinar Hausvik. Klokken 16.18 melder politiet at de har kontroll på personen, en mann i 40-årene. Han blir tilsett av helsepersonell på stedet.

– Vi har hatt dialog med han gjennom døren, og forsøkt å ringe han fra stasjonen. Til slutt kom han ut, sier Hausvik.Den som mener seg rammet av urettmessig publisering, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot mediene i presseetiske spørsmål.

