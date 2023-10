Brann på andreplass etter uavgjort mot Sandefjord

Odd – HamKam 2–0Det endte 1–1 da Brann møtte Sandefjord på Jotun Arena søndag kveld. Viking på sin side, tapte i møte med Godset. Dermed klatret Brann forbi rivalene fra Stavanger og ligger nå på sølvplass på tabellen.

Bergenserne fikk et tøft møte med Sandefjord, da kampen var preget av sterk vind og snøfall. Det virket lenge å skulle ende målløst på den snølagte matta, men Brann fikk til slutt plassert ballen i mål.

Det var Fredrik Pallesen Knudsen som sørget for 1–0 til gjestene. Dermed var Bergenslaget to poeng foran Viking. Sandefjord skulle imidlertid snart sørge for et skår i gleden for de rødkledde. Med ett minutt igjen av ordinær tid sørget Franklin Nyenetue for utligning på egen hjemmebane. Dermed sto det plutselig 1–1 og Brann sto dermed likt med Viking poengmessig. Bergenserne var likevel på plassen foran på målforskjell. headtopics.com

Brann forsøkte desperat å jakte et avgjørende mål på tampen, men lyktes ikke i forsøket. Sandefjord endte dermed rivalenes solide seiersrekke.

