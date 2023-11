Brann opp på sølvplass etter ellevilt drama i sluttsekundene

Så gikk det fem minutter til før samme mann sendte ballen i beina på Sandefjord-innbytter Franklin Daddysboy Nyenetue. Han headet Joachim Soltvedts hjørnespark i en motspiller, og ballen havnet hos Bård Finne. Hans skudd ble reddet av Sandefjords keeper Hugo Keto, men returen falt rett i beina på Branns høyreiste stopper.Knudsens scoring gjorde at de fleste nok regnet med at Branns rekordrekke med seire skulle være utvidet til ni strake. Det gjorde det altså ikke.Foto: Frederik Ringnes / NTB– Så fikk han (Nyenetue, red anm.) drømmetreff og klinket ballen i lengste.

– Vi har blitt litt bortskjemte, og har fått noen seiere som vi kanskje har vært litt heldige med, sier Brann-kaptein Sivert Heltne Nilsen etter det første poengtapet siden august.Foto: Frederik Ringnes / NTB

– Vi har alt å spille for, og det viktigste er at vi klarer å utvikle oss og bli enda bedre. Jeg kjenner litt på at vi har mer å gå på i denne kampen, sier han.For én gangs skyld greide altså ikke Brann å dra en seier i land for å avansere på tabellen. De fikk i stedet hjelp fra Drammen.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AFTENPOSTEN: Aftonbladet: Tidligere Sandefjord-trener nær overgang til QPRMarti Cifuentes (41) er i ferd med å bli ny Queens Park Rangers-trener.

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕

DAGBLADET: Eliteserien: Live: Bodø/Glimt - LillestrømHer kan du følge kampen mellom Bodø/Glimt og Lillestrøm i Eliteserien.

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

SPORTEN_COM: Queens Park Rangers har tidligere Sandefjord trener på blokkaDen 41 år gamle spanske treneren Marti Cifuentes var i nesten to år hovedtrener for Sandefjord, nå som leder for Allsvenskan klubben Hammarby har han oftere og oftere blitt nevnt i forbindelse med ledige trenerjobber.

Kilde: Sporten_com | Les mer ⮕

SPORTEN_COM: Tidligere Sandefjord-trener linket til ikonisk engelsk klubbMarti Cifuentes ledet Sandefjord med stor suksess 2018-20, oppholdet i norsk fotball ser ut til å ha gitt karrieren et løft. Danske AAb og svenske Hammarby har det blitt siden, nå linkes spanjolen til en ikonisk engelsk klubb. QPR, Queens Park Rangers.

Kilde: Sporten_com | Les mer ⮕

DAGBLADET: Eliteserien: Live: MoldeHer kan du følge kampen mellom Molde og Tromsø i Eliteserien live.

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

DB_SPORT: Eliteserien: Skandalescener da Glimt seiretSkandalescener da Amahl Pellegrino scoret mot Lillestrøm.

Kilde: db_sport | Les mer ⮕