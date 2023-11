Brann kan vippe Rosenborg ned fra tilskuertronen i Eliteserien

Brann ser ut til å vippe Rosenborg ned fra tilskuertronen i Eliteserien fotball med et snitt over 15.000 så langt denne sesongen. Det vil være første gang siden 2001 at RBK ikke ender som tribunemagnet nummer én. Også for 22 år siden var det Brann som vippet trønderne ned fra tronen. Har Brann et tilskuersnitt på 15.087 mot RBKs 14.291. Viking følger på tredjeplass med 12.882.