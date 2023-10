Brann i kystvaktskip under bygging i Vestnes

NRK og TV 2 skriver at det er et kystvaktfartøy under bygging som brenner, og at det ligger til kai i Tomrefjord.

– Det er ikke meldt at noen er skadd i brannen. Brannen er omtrent slukket, men den kan blusse opp igjen. Så vi er på stedet og følger med, sier operasjonsleder Renate Solheim til NTB klokken 10.10 Brannen har startet i batteriet i båten, som ligger ved Vard Langsten sitt verft i bygda, skriver Sunnmørsposten.

Les mer:

Nettavisen »

Det hjelper ikke Brann å tisse på NTB fotograferVi kjenner godt fra dyrelivet behovet for å markere et territorium som sitt. - Trolig var det en fan av Bergensklubben Brann tenkte på da han på søndag på Komplett Arena i Sandefjord tisset på NTB-fotograf Trond Teigen. Les mer ⮕

Det Tottenham og Arsenal kommer med blir fislete i forhold til det Liverpool planleggerDet er absolutt ingen hemmelighet at den offensive midtbanespilleren Houssem Aouar er svært misfornøyd med hvordan hans klubb Lyon drives om dagen. Les mer ⮕

– Det er ganske feminint her, til tross for at det bor en mann her også– Det lyse badet med marmor og gulldetaljer, kjøkkenet og walk in-garderoben er det som betyr ekstra mye for meg i boligen, sier Kaja-Marie Christensen (32). Les mer ⮕

- Russland henretter sine egneDet russiske forsvaret straffer soldater som ikke følge ordre, påstår Det hvite hus. Les mer ⮕

Brann-supporter utestenges i 35 kamper for rasistiske tilropEn supporter er utestengt i 35 kamper etter å ha kommet med rasistiske tilrop fra tribunen i Branns hjemmekamp mot Tromsø i september. Les mer ⮕

Brann utestenger supporter etter rasistiske tilropDet opplyser klubben i en pressemelding. Les mer ⮕