Brann i bygning ved flyplass i Oppdal – vurderer stenging av E6

Selskap som Vy og Ruter i Oslo og Kolumbus i Rogaland kan sette ut jobben til bedrifter som sender ut fakturaer for ti kroner stykket, ifølge fagdirektøren. Ruter sier på sin side til NRK at Samferdselsdepartementet godkjente den økte tilleggsavgiften i mai i år, og at Forbrukertilsynet da ikke hadde noen kritiske innspill. Selskapet mener også at Yrkestransportloven, ikke Finansavtaleloven, er det relevante.KV Bjørnøya er det andre skipet i rekken av totalt tre skip som bygges her ved verftet. De tre nye fartøyene skal primært løse oppgaver i nordområdene.

Fartøyene har fått navnene KV Jan Mayen, KV Bjørnøya og KV Hopen. Sistnevnte skal være ferdig neste år og erstatter nordflåten, som er over 40 år gamle. Fiskeri og havminister Cecilie Myrseth, som også er gudmor, mener det er på høy tid at kystvakten får moderne skip.– Produksjonsselskapet Nordisk Banijay har, i samråd med oss i TV 2, politianmeldt demonstrantene som gikk til aksjon under helgens direktesending av «Skal vi danse».

Demonstrantene kastet konfetti og holdt frem et skilt, før de raskt ble eskortert ut av vaktene. Stormingen skjedde under gruppedansen til Aslak Maurstad og Alexandra Joner.En 23 år gammel mann er dømt til fem år og fire måneders fengsel for vold mot en mann i 20-årene i Vika i Oslo natt til 5. mars i år.

23-åringen er også dømt for å ha forsøkt å skade en annen person på stedet, og må betale oppreisning på henholdsvis 110.000 og 5000 kroner til ofrene.– Politiet har siden hendelsen jobbet for å lokalisere og pågripe siktede. Han valgte i dag å melde seg, og ble pågrepet rundt kl.10.30, skriver Oslo politidistrikt onsdag.

