Brann i bygg med flere boliger i Sandnes

110-sentralen i Sør-vest har søndag morgen fått melding om en bygningsbrann i Sandnes. Nødetatene er på vei til stedet.

På X skriver politiet i Sør-vest at det skal dreie seg om et bygg med flere boliger og næringsbygg. - Evakuering startet av beboere, opplyser de. I en oppdatering klokka 08.04 skriver politiet at det er bekreftet brann på stedet. Flere beboere skal ha fått i seg røyk, og vil få behandling av helsepersonell.

