Braathen ut mot forbundet: – Ekstremt respektløs behandling

I en lilla cardigan og hvit t-skjorte med et stort hjerte på, uten sponsormerker, snakket Braathen om sitt «religiøse» forhold til idretten. Etter en lang innledning begynte han å snakke om hvordan han og de andre utøverne har sett diskusjonen rundt utøverkontrakten.

– Vi sitter igjen med en opplevelse av at man representerer et forbund med fullstendig mangel på moralsk kompass, sier Braathen.Tidligere i høst stilte alpinstjernen i en reklamekampanje for klesmerket J. Lindeberg. Samtidig har Norges Skiforbund en avtale med Helly Hansen, som i tillegg har bransjeeksklusivitet.

Altså kan ikke utøverne reklamere for andre klesmerker enn Helly Hansen. Sportssjef Claus Ryste har tidligere uttalt at Braathen ikke hadde tilatelse til å gjennomføre reklamekampanjen.– Det jeg er lei meg for er at jeg har synket ned på skiforbundets nivå slik de har behandlet oss. Jeg har beklaget overfor Helly Hansen og lagkameratene. Jeg beklager dog ikke til skiforbundet. Dette kunne vært unngått om vi hadde hatt en konstruktiv dialog, sier Braathen. headtopics.com

