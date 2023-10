Braathen-saken: Innkaller til ekstraordinært skistyremøte

Braathen-saken slo ned som en bombe i norsk idrett fredag formiddag: Etter en langvarig konflikt med skiforbundet, så valgte 23-åringen å gi seg som aktiv utøver.intern uenighet i skistyret: For både Kristin Gjertsen og Stine Korsen har fått protokollført at de har vært misfornøyd med måten saken har blitt håndtert på.

Fredag ettermiddag får VG opplyst at Korsen, på epost, har bedt kollegene sine om et ekstraordinært styremøte i skiforbundet. Korsen ønsker ikke å kommentere eller bekrefte opplysningene. VG får opplyst at både alpint og administrasjonen i skiforbundet trolig vil bli bedt om å en redegjørelse i saken. Møtet vil trolig finne sted i løpet av det neste døgnet.

