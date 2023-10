Braathen med sjokkmelding i Sölden: Legger opp som alpinist

– For første gang på i hvert fall et halvt år er jeg glad, og for første gang på en årrekke føler jeg meg fri. Alle som kjenner meg vet at frihet er en av mine største kilder til suksess og glede, sa Braathen til pressen i Sölden.– Det var vanskelig. Det var helt jævlig, men det var også vakkert.

Den siste tiden har han vært i en konflikt med Norges Skiforbund om landslagsavtale og en strid om markedsrettigheter. Enn så lenge gjelder den gamle løperavtalen fra 2021.Alpinistenes sportssjef Claus Ryste opplyser til NTB at han ikke har noe å kommentere i saken.Braathen tok sin første verdenscupseier i Sölden for tre år siden. Siden har det blitt fire nye seirer og sju pallplasser.

