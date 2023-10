Braathen med sjokkbeskjed: - Jeg legger opp

23-åringen skal kjøre storslalåm i Sölden i helgen, men har blitt varslet om en bot som følge av reklamekampanjen han gjorde med et svensk klesmerke.– Vi har litt å snakke om …

Slik begynte han sin pressekonferanse. Så hamret han løs mot sitt eget forbund og prosessen rundt utøvernes bilderettigheter.For første gang på i hvert fall et halvt år etter å ha tatt denne avgjørelsen, er jeg glad, sa Braathen til pressen i Sölden.

– For første gang på i hvert fall et halvt år er jeg glad, og for første gang på en årrekke føler jeg meg fri. Alle som kjenner meg vet at frihet er et av mine største kilder til suksess og glede. – Livet mitt er for kort til å holde på med noe, og gjøre noe, som ikke gjør meg mest glad. Så enkel er jeg. Jeg gleder meg så mye til å se hva mine lagkamerater, mine ekskamerater, kan oppnå. Nå fra sidelinjen.– I går kveld. Det var vanskelig. Men det var også så vakkert. Og jeg fikk ikke annet enn støtte. headtopics.com

– Jeg vil bare understreke at jeg ikke legger opp i protest eller fordi jeg er hevngjerrig. Jeg legger opp fordi jeg er så enkel at jeg kun vil gjøre det som gjør meg mest glad hele tiden. INTERESSE: Det var en god del internasjonal presse til stede på Lucas Braathens pressekonferanse. Foto: Fredrik Fjellvang / TV 2.

