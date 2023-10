Braathen legger opp: - Jeg er ferdig

– Jeg er ferdig. For første gang på en årrekke føler jeg meg fri, erklærer Braathen under sin egen pressekonferanse i Sölden i Østerrike fredag formiddag.– For at jeg skal fortsette på ski i dette systemet, så må jeg ikke bare legge drømmene mine på på hyllen. Jeg må også legge gleden min på hyllen. Det er ikke jeg villig til.

– Dette er en trist nyhet og kom overraskende for oss alle. Jeg beklager sterkt at Lucas har kommet til denne konklusjonen, sier skipresident Tove Moe Dyrhaug i en pressemelding.– Vi vet at det er ulike oppfatninger når det gjelder landslagsavtalen. Der er det prosess på gang. Bilderettigheter det eier utøverne. Så er det ulike oppfatninger av håndteringen rundt markedsrettigheter.

– I går kveld fortalte jeg lagkameratene mine (at han legger opp, red.anm.). Det var vanskelig. Det var helt jævlig. Det var så vakkert. Jeg fikk ikke annet enn støtte, sier Braathen.**Meritter, verdenscupen: 5 seirer (slalåm i Wengen 2022, Val d'Isère 2022 og Adelboden 2023, storslalåm i Sölden 2020 og Alta Badia 2022). Ytterligere syv pallplasser. Vant slalåmcupen 2022/23. headtopics.com

– Det har vært en ekstremt respektløs behandling, sier Braathen og sikter til skiforbundets håndtering av egne skiløpere i forbindelse med utøveravtalen. Norske alpinstjerner og Johannes Høsflot Klæbo er i konflikt med Norges Skiforbund (NSF) om markedsrettigheter og landslagsavtale.

Ifølge deres advokat Pål Kleven har utøvere følt seg ignorert og respektløst behandlet. Enkelte har ikke signert landslagsavtalen siden 2021. Saken har pågått over lengre tid. Utøvernes advokat mener det er uaktuelt å signere noen landslagsavtale nå. Skiforbundets eget lovutvalg (LPU) gir støtte til utøverne i et nytt brev og legger press på SkiforbundetAlpinistene og Klæbo engasjerte advokaten Pål Kleven. Det har i lang tid vært diskusjoner og forhandlinger om hvem som eier utøvernes markedsrettigheter, nærmeste bestemt «image rights», eller på godt norsk bilderettigheter. headtopics.com

