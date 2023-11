For tredje gang arrangeres «Bowling Celebrity Invitational» på Veitvet i Oslo. Rundt 30 kjendiser og profiler konkurrerte på Lucky Bowl.. Bak sceneteppet står den tidligere sandvolleyballspilleren Jan Kvalheim.. - Det er min idé, som jeg nevnte for Bowlingforbundet for noen år siden, og de tente veldig på det, for de trenger litt oppmerksomhet, sier Kvalheim til Dagbladet.. Det er ikke så mange medier som skriver om bowling, mener Kvalheim.

Han forklarer at sporten har behov for et løft, både eksponeringsmessig i media, men også for å få flere til å spille bowling.. Men hvordan i alle dager går man løs på en slik utfordring?. Kvalheim arrangerer altså et årlig bowlingevent der 30 norske profiler fra forskjellige bransjer konkurrerer mot hverandre. Arrangementet har blitt en stor suksess.. - Det er gøy at så mange har lyst til å være med. De fleste har hektiske hverdager, så det er ikke alltid like lett å få det til, men de som har meldt seg på har lyst til å være med og spille bowling, og ha en artig kveld sammen med masse andre mennesker fra forskjellige bransjer, forteller Kvalheim, som sammen med Bjørn Maaseide tok EM-gull i sandvolleyball tilbake i 1994.. Han fortsetter:. - Her er det både kjendiser, idrettsprofiler, politikere, skuespillere, komikere og TV-personligheter. Det er en bra miks, for det ser ut som at de har det gøy sammen.. Røper melding fra MoholtKvalheim har ret

