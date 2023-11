Borussia Dortmund mot Bayern München i Bundesliga

Borussia Dortmund møter Bayern Munchen i Bundesliga. Siste: 3-0 Harry Kane gjør sitt andre for kvelden. Bortelaget herjer på Signal Iduna Park. Harry Kane sender gjestene opp i 2-0 i der «Der Klassiker». Det skjer etter bare ni minutter spilt. Oppsiktsvekkende scener i Tyskland. Følg kampen live under.

SPORTEN_COM: Harry Kanes «forbannelse»: Forlot Tottenham for å vinne titler. Har allerede tapt to… på 15 kamper!Harry Kanes har vinket farvel til DFB-Pokal og Super Cup, og Bayern München er nummer to i Bundesliga, mens Tottenham overrasker alle på toppen av Premier League. Bayern München er med god margin tysklands mestvinnende klubb! – Bare ikke dennne sesongen ser det ut til.

SPORTEN_COM: Planlegger å sende Jamie Bynoe-Gittens avgårde for å få plass til Jadon SanchoBorussia Dortmund som aldri gjør noe overilt bereder nå grunnen for å hente tilbake en av sine gamle stjerner. De planlegger å la Jamie Bynoe-Gittens forlate klubben på lån i januar for å øke sjansene deres for å signere Jadon Sancho på nytt.

SPORTEN_COM: Er allerede på kant med flere spillereDet ulmer i den tyske storklubben Bayern München om dagen, og det ble ikke noe bedre etter de gikk på et tap mot 3.Ligalaget FC Saarbrücken i pokal-cupen. Sport 1 skriver at manager Thomas Tuchel er på kant med flerer av spillerne i troppen og at tegnene begynner å bli tydelige.

VGNETT: Håndballherrene tapte uten Sagosen og flere andre stjerner – ekspert ga forsvarsslaktDet norske herrelandslaget i håndball skuffet og tapte 33-37 mot Nederland i firenasjonersturneringen på Sotra lørdag. Det har ikke skjedd siden 1990.

VGNETT: Karolina mistet samboeren i trafikkulykke – ble enke for andre gangForrige uke ble livet nok en gang snudd på hodet for 27 år gamle Karolina. For andre gang på tre år må hun begrave kjæresten sin.

DAGSAVISEN: Jazz: Han har spilt på en rekke av de fineste albumene i norsk jazz de siste åreneAndré Roligheten serverer smakfulle melodier med saksofon på en seng av pedal steel.

