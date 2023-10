Fylkestingspolitikere, fra venstre: gruppe­leder Erlend Jordal (H), fylkes­vara­ordfører Svein Erik Indbjo (Frp), gruppe­leder Anne Kristin Bruns (KrF) og Kjartan Alexander Lunde (V).Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.innebærer et taktskifte.

Videre har vi en klar ambisjon i plattformen vår om at vi må forsterke og fornye arbeidet med næringsutvikling. I dag har regional, kultur og næringsutvalget fått en viktigere rolle innen fylkeskommunens næringsutviklingsarbeid. Denne rollen må styrkes. Det blir svært viktig i en situasjon der det regionale næringsarbeidet i fylket må bygges sammen etter fire år på villspor.

Ap kommer med mye kritikk av vårt løfte om å snakke med en sterkere og mer samlet stemme mot Oslo. Det gjør vi, fordi våre innbyggere er like mye verdt og like viktige som innbyggerne i andre deler av landet. Og det vil vi ikke la staten glemme når kroner, statlige arbeidsplasser og ressurser skal fordeles. headtopics.com

De statlige «gjennomslagene» som Ap lister opp, kan vel best beskrives som ett skritt frem og to tilbake. Først og fremst er regjeringens endring av inntektssystemet for Rogaland, et stort minus der vi trekkes 100 millioner hvert eneste år fremover. Det er et skritt bakover.

Vi er glade for navneendringene, med Sokkeldirektoratet og Havindustritilsynet (fram til nyttår Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet, Ptil; red.mrk.). Men mandatene og ansvarsområdene er ikke endret. Arbeidsplassene knyttet til utredning av havvind ligger fremdeles i Oslo. Hvorfor blir de ikke flyttet når navnet blir endret? headtopics.com

Arbeiderpartiet bør være varsom med å hylle regjeringens grep innen medisinutdanning. Det er den regjeringen som slo døren igjen for en fullverdig medisinutdanning i Rogaland. Og var stolte av det! Selv om et samlet fylke var krystallklare på at en fullverdig medisinutdanning i landets klart fjerde største fylke, og landets nest største storbyområde utenom Oslo, var en «no-brainer».

